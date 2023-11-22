ФСБ подтвердила ликвидацию в Ингушетии пособника бандгруппы

В Ингушетии в ходе боестолкновения ликвидирован пособник бандгруппы, один из правоохранителей ранен. Об этом 22 ноября сообщили журналистам в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в г. Сунже Республики Ингушетия Ганиева Х. И. 1990 года рождения. В ходе попытки проведения переговоров преступнику было предложено сдаться», — отметили в спецслужбе.

Мужчина отказался от предложения сдаться и оказал силовикам вооруженное сопротивление. В ходе перестрелки был ранен правоохранитель, ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

Ранее в этот день сообщалось, что в городе Сунже в Ингушетии ликвидировали пособника разыскиваемых членов бандгруппы. Источник «Известий» в силовых структурах сообщил, что при задержании злоумышленник открыл огонь в сторону правоохранителей. В перестрелки он был нейтрализован силовиками.

Ранее в среду сообщалось, что по факту перестрелки возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). На месте происшествия изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

По словам источника «Известий», ликвидированный входил в преступную группу, занимавшуюся разбойными нападениями на наркозависимых граждан. Силовики проверяют связи ликвидированного с разыскиваемыми террористами Амирханом Гуражевым, Адамом Оздоевым.