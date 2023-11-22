Россиянам назвали список самых беспроблемных европейских авто

Наиболее беспроблемными автомобилями для россиян являются Renault Megane, Opel Corsa и Volkswagen Passat. Об этом в среду, 23 ноября, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

Для составления рейтинга эксперты проанализировали марки и модели европейских автомобилей в возрасте до 10 лет за 2023 год. Лидером стал представитель французской марки Renault Megane, вторым — немецкий супермини Opel Corsa, а закрыл тройку лидеров еще один автомобиль из Германии — Volkswagen Passat.

Кроме того, в топ-5 были включены седан Volkswagen Jetta и хетчбэк Peugeot 308. Шестым стал Skoda Fabia. Две модели Opel — Insignia и Astra GTC — на седьмом и восьмом местах соответственно. На девятом месте в списке расположился кроссовер Peugeot 3008, а заключительное десятое место по надежности у Volkswagen Golf, добавляет «Газета.Ru».

В середине ноября автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов заявил, что владельцам европейских автомобилей нужно забыть про обслуживание в «гаражных» условиях. Он добавил, что никогда нельзя экономить на обслуживании — если у дилера стало дороже, то лучше потратиться сейчас, чем потом ремонтировать автомобиль по цене новой машины.

13 ноября «Известия» выяснили, что отечественные дилеры не смогли распродать остатки автомобилей ушедших из страны брендов. На официальном сайте дилера корейского концерна Kia до сих пор можно приобрести седан Cerato и кроссовер Seltos 2022 года выпуска. А у Volkswagen, например, есть в наличии 14 моделей Taos и Tiguan в разных комплектациях.