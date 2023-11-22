Путин предложил подумать о прекращении трагедии военных действий

Военные действия, в том числе конфликт на Украине, всегда являются трагедией, G20 необходимо думать, как ее прекратить, заявил в среду, 22 ноября, президент России Владимир Путин.

«Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», — заявил российский лидер в ходе своего выступления на онлайн-саммите G20.

При этом Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом. Именно Украина публично объявила о выходе из переговорного процесса, кроме того, президент республики Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести с Россией подобные переговоры, обратил внимание российский лидер.

«Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, — это не потрясает?» — задался вопросом президент России.

20 ноября Зеленский в интервью британской газете The Sun выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. При этом ранее, 14 ноября, сообщалось, что по Украине может пройти волна протестов, если украинский лидер не согласится на мирные переговоры с Москвой. Тогда экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Украина должна найти способ договориться с Россией или она столкнется с внутренним восстанием.

18 октября Путин заявлял, что Украине нужно отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. При этом раньше киевский режим заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, однако сейчас украинские политики заговорили «другим голосом», обратил внимание российский лидер.

29 марта 2022 года в Стамбуле состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.