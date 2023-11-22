Проект по строительству обхода Курска завершат в 2024 году

Сроки завершения проектных работ по строительству Северо-Восточного обхода Курска перенесли на конец 2024 года. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональное правительство.

Ранее власти заявляли, что проектно-изыскательские работы планируется закончить к середине 2023 года, но теперь сроки решили сдвинуть на 1,5 года. Трасса представляет собой один из крупнейших инфраструктурных проектов в Черноземье.

Автодорога протяженностью 30 км свяжет федеральные трассы Р298 Курск – Воронеж с М2 «Крым». Она будет состоять из четырех полос — по две в каждом направлении. Также будут построены транспортные развязки, мосты и путепроводы.

Известно, что дорогу сделают платной. Предполагаемый трафик превысит 16 тыс. машин в сутки.

Строительство планируют провести за пять лет в два этапа. Инвестиции в проект развязки составят примерно 30 млрд рублей. Магистраль будут строить в рамках государственно-частного партнерства.