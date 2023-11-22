Финансовый советник оценила схему ЦБ по обмену заблокированными активами

Центробанк (ЦБ) РФ представил участникам рынка схему по обмену замороженными активами российских инвесторов с иностранцами. Она состоит из четырех этапов. Финансовый советник, основатель академии «Инвестиции просто» Татьяна Бунегина оценила предложенный механизм и рассказала «Известиям» 22 ноября о преимуществах и недостатках такого метода.

Как узнал Forbes, регулятор предлагает четыре этапа. На первом — организатор торгов и депозитарии, где хранятся заблокированные у россиян ценные бумаги, предложат им продать их на торгах. Для этого необходимо будет оформить оферту с предложением выкупить пакет иностранных бумаг изначальной стоимостью до 100 тыс. рублей.

На втором этапе оферту нужно будет направить торговой площадке через брокера, при этом он проведет «стоимостной контроль» пакета активов, а депозитарий обособит эти иностранные акции. Из акций площадка сформирует пул бумаг и поделит их на лоты.

В дальнейшем организатор торгов обратится к нерезидентам, у которых есть счета типа С и на которых заблокированы рубли, которые они не могут вывести из РФ. Иностранцы должны будут подать заявление об участии в торгах и дать своему банку поручение перевести деньги со счета типа С на счет торговой площадки.

Последний этап — торги. Всё будет зависеть от того, состоятся они или нет. Если нет — деньги иностранцев возвращаются на счет типа С, а с ценных бумаг российских инвесторов снимется обособление. Если состоятся, то денежные средства за выкупленные бумаги переведут брокеру, который зачислит их на счет российских инвесторов. Депозитарий организатора торгов должен открыть транзитный счет, зачислить туда выкупленные иностранные акции, после чего нерезиденты смогут дать поручение вывести их за границу.

«На первый взгляд система обмена кажется выгодной, особенно для российских инвесторов, стремящихся увидеть деньги на своих счетах и управлять заблокированной суммой. Тем более что текущая ситуация демонстрирует несколько положительных аспектов: рост курса ценных бумаг и иностранной валюты увеличивает стоимость заблокированных активов; капитал, сохраненный в заблокированных акциях, значительно вырос, что потенциально может принести большую прибыль», — отметила финансовый советник Бунегина.