США передали Польше партию установок HIMARS и танки Abrams

Соединенные Штаты передали вооруженным силам Польши крупную партию вооружений, заявил 22 ноября глава польского министерства обороны Мариуш Блащак.

«Крупная поставка военной техники США для Войска польского! Прямо сейчас в Свиноуйсьце его продолжают разгружать — сначала 11 пусковых установок HIMARS», — написал он в социальной сети Х (бывш. Twitter).

В состав партии среди прочего вошли ракетные установки HIMARS и танки Abrams, указывает «Газета.Ru».

Накануне минобороны Польши сообщало о встрече Блащака с главой Пентагона Ллойдом Остином в польском Жешуве, в рамках которой они обсудили военное сотрудничество и безопасность на восточной границе НАТО.

Ранее, 13 ноября, Блащак заявил, что на востоке Польши уже сформирован танковый батальон, который должен будет противостоять «угрозам», которые исходят от России и Белоруссии. Он будет функционировать в Чартаеве (населенный пункт вблизи границы с Белоруссией в районе Бреста) в составе 1-й пехотной дивизии легионов Подляской дивизии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти планы очередным шагом к нагнетанию напряженности.