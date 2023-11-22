Соцсеть «ВКонтакте» восстановила работу

Социальная сеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя, в этом 22 ноября убедился корреспондент «Известий».

Ранее в этот день пользователи «ВКонтакте» столкнулись со сбоями в работе соцсети. В копании, в свою очередь, сообщили о начале работ над восстановлением доступа к сервису.

Как следует из данных сервиса Downdetector, пик жалоб на проблемы с доступом к «ВКонтакте» был зафиксирован около 15:30 — 557 сообщений, в 18:00 их количество составило около 40.

Таким образом, ряд пользователей, вероятно, продолжают испытывать трудности со входом во «ВКонтакте».

Ранее, 13 ноября, клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями в работе мобильного приложения при выполнении денежных переводов. Неполадки были оперативно устранены.