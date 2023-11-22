Два поезда столкнулись в Ульяновской области, пострадали 25 человек

Пассажирский поезд, ехавший из Перми в Адлер, столкнулся с тепловозом в Ульяновской области, об этом 22 ноября сообщил Telegram-канал холдинга РЖД.

Машинист поезда успел применить экстренное торможение, но столкновения с тепловозом избежать не удалось. ЧП произошло в 14:49 мск на станции Бряндино.

«По предварительным данным, серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек. Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД», — написал в Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

РЖД уточнили, что начали внутреннюю проверку грубого нарушения работы станции Бряндино. В холдинге уточнили, что в связи с происшествием на 1 час 13 минут задержан пригородный поезд № 6719 сообщением Димитровград – Ульяновск.

По факту столкновения пассажирского поезда с тепловозом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)».

На место происшествия работали следователи и криминалисты Следственного комитета (СК) России.