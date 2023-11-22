Медики оказали помощь пяти людям после аварии с поездом под Ульяновском

За медицинской помощью после столкновения поезда с локомотивом под Ульяновском обратились пять человек. Об этом 22 ноября сообщил ТАСС помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«По итогам повагонного обхода за медицинской помощью обратились пять человек, в том числе один ребенок [в возрасте] 11 лет. Четверо из них — с ушибами мягких тканей, один — с повышением артериального давления», — сказал он.

Кузнецов уточнил, что госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Ранее в этот день межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)».

В РЖД сообщили о проведении внутренней проверки по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино. В компании также заявили о 25 пострадавших, среди них был один несовершеннолетний.

22 ноября пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. Инцидент произошел в 14:49 мск на станции Бряндино. Машинист успел применить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Как отмечается, подвижной состав с рельсов не сошел.