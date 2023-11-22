Стали известны подробности смерти актрисы Меньших при обстреле ВСУ театра в ДНР

Выпущенный боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) снаряд из американской РСЗО HIMARS попал точно в крышу над сценой театра в Кумачово Донецкой Народной Республики (ДНР) в момент выступления актрисы Полины Меньших, погибшей 19 ноября в результате этой атаки.

Как сообщает 22 ноября корреспондент «РИА Новости» с места обстрела, зрительный зал театра и кресла в нем по большей части уцелели, но крыша над сценой была полностью разрушена. По его словам, она завалена обломками досок и кирпичей, а стены посечены большим количеством осколков.

О гибели хореографа, режиссера и педагога Полины Меньших из-за украинского обстрела стало известно 21 ноября. Об этом сообщил актер Денис Лаврентьев. Коллега артистки Анастасия Ципенко уточнила, что Меньших погибла во время выступления перед военнослужащими.

Меньших являлась бессменным руководителем театров «Леге артис» и «Нежень», а также режиссером-постановщиком «Последнего испытания». Среди поставленных ею спектаклей — «Дорога на Берлин», «Танец — навсегда», «Сон на Ивана Купалу» и многие другие работы.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».