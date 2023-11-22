В Тыве выдали 500 первых ипотечных кредитов с господдержкой

Сбербанк выдал первые 500 льготных ипотек жителям Тывы — объем ипотечного кредитования составил около 2,5 млрд рублей. Об этом рассказали в «Домклик» Сбербанка.

По данным экспертов, 99% жилищных займов было выдано на покупку квартир в новостройках. Средний размер кредита среди жителей республики составил 5,2 млн рублей, а средний размер первоначального взноса — 942 тыс. рублей.

Первая ипотечная программа с господдержкой в Тыве была запущена в сентябре этого года. Минимальная процентная ставка составляет 1,7%. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен превышать 15,1% от стоимости недвижимости. Срок кредита — до 242 месяцев.

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что «расширение мер поддержки в части запуска новых госпрограмм в Республике Тыва дает импульс строительству жилья и развитию смежных индустрий в регионе».

По его словам, в рамках программы жители Тывы могут получить льготную ипотеку на квартиру, таунхаус или жилой дом с земельным участком от застройщика. Программа будет действовать до конца июня следующего года.

Взять ипотеку могут жители республики в возрасте от 18 до 75 лет, со стажем на текущем рабочем месте не менее трех месяцев. Предусмотрена возможность привлечения созаемщиков.