В Донецке на тушивших пожар спасателей МЧС сбросили боеприпас с БПЛА

В Донецке с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на расчет спасателей МЧС, тушивший бензовоз, сбросили боеприпас. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил источник «Известий».

Он уточнил, что бензовоз загорелся в Кировском районе города. Как только спасатели потушили пожар, на них с беспилотника был сброшен боеприпас.

В результате происшествия пострадали четыре сотрудника МЧС, они госпитализированы с осколочными ранениями и контузиями, сообщил источник. Позднее эту информацию официально подтвердили в МЧС.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в городе Суджа, расположенном в приграничном районе Курской области. Уточнялось, что в результате атаки никто не пострадал, повреждения получило только подземное хранилище продуктов.