Четвертую ледовую переправу открыли на территории Якутии

На территории Якутии открыли четвертую ледовую переправу из 50 запланированных. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС России.

К эксплуатации допущена переправа на реке Вилюй в Сунтарском районе. Она соединяет села Сунтар и Устье. Максимальная грузоподъемность составляет 3 т, пишет ИА SakhaNews.

Ранее в республике также были открыты переправы Оленек – Харыялах на реке Оленек, Жиганск – Аэропорт на реке Стрекаловка и Хонуу – Буор-Сысы на реке Индигирка.

Всего в этом сезоне в Якутии планируется организовать работу 50 ледовых переправ, уточняет ИА YakutiaMedia. Сроки их открытия будут зависеть от фактического состояния льда и погодных условий.

В ГИМС призывают автомобилистов пользоваться только официально открытыми переправами и соблюдать все требования, отображенные на информационных знаках. За выезд на лед в других местах предусмотрена административная ответственность. Для физлиц размер штрафа составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 1 млн рублей.