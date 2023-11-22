Президент России Путин назвал ситуацию на Украине трагедией

Ситуация на Украине — трагедия, как и любые военные действия. Об этом 22 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-саммите G20.

Президент указал на высказывания своих коллег об украинском конфликте.

«Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает «продолжающаяся агрессия России на Украине». Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что надо думать о том, как эту трагедию прекратить, однако от ведения переговоров с Киевом отказалась не Москва.

Россия всегда готова к диалогу с Украиной, заключил президент.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Sun выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

В начале октября Путин, отвечая на вопрос, где Россия остановится во время спецоперации, заявил, что дело заключается в гарантиях безопасности народов РФ. Президент отметил, что это очень сложный вопрос, но Россия продолжит защищать своих людей.

Тогда же он отмечал, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.