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Министр в Италии остановил поезд из-за опоздания на церемонию

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Фото: Global Look Press/Mauro Scrobogna
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Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида подвергся критике оппозиции за использование административного ресурса для остановки скоростного поезда. Об этом 22 ноября написала газета IL Fatto Quotidiano.

По информации издания, глава ведомства с коллегами спешили из Турина на церемонию открытия парка в Неаполе.

Чиновники воспользовались поездом, однако из-за поломок на линии многие составы отставали от графика. По этой причине руководство железной дороги разрешило внеплановую остановку в пригороде Рима, чтобы министр мог успеть на мероприятие. Оттуда Лоллобриджиду отвезли в Неаполь на автомобиле с мигалкой.

Итальянская оппозиция отреагировала на данный инцидент требованием о его отставке. В частности, бывший премьер-министр страны, глава партии «Живая Италия» Маттео Ренци охарактеризовал ситуацию как «беспрецедентное злоупотребление властью».

Еще один экс-премьер, лидер «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте увидел в действиях Лоллобриджиды «разрушительный сигнал со стороны политиков». В свою очередь, Демократическая партия планирует провести по факту инциденту парламентское слушание.

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Ранее, 3 ноября, дипломатический советник премьер-министра Италии Джорджи Мелони ушел в отставку после скандала в результате ее разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

В беседе с Кузнецовым и Столяровым от имени «африканских чиновников» итальянский премьер признала, что многие устали от украинского конфликта и вскоре все поймут, что необходим выход из этой ситуации. Она также заявила «африканским чиновникам», что украинцы имеют право на героизацию националиста Степана Бандеры.

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