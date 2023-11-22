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В отношении бывшего бизнес-партнера Деревянко было возбуждено уголовное дело

Дело возбудили по факту смертельного отравления школьницы лекарством в Крыму

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В Крыму возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летней девочки в результате острого отравления медицинским препаратом. Об этом ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю сообщает в своем Telegram-канале 22 ноября.

«Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту смерти 15-летней школьницы из города Керчи, скончавшейся в результате острого отравления медицинским препаратом», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, школьница находилась в гостях у подруги и приняла таблетки с расслабляющим эффектом, запрещенные к свободной продаже. Препарат девочкам передали их знакомые юноши, уточняет ИА SevastopolMedia.

19 ноября пострадавшую доставили в больницу в бессознательном состоянии. 21 ноября она скончалась.

Кроме того, выяснилось, что ранее с аналогичными признаками отравления препаратом в больницу были доставлены молодые люди в возрасте 17 и 18 лет. Именно они передали девочкам таблетки. Медики своевременно оказали подросткам помощь, пишет ИА «Крыминформ».

Глава СК по Крыму и Севастополю поручил следственному отделу по Керчи установить источник приобретения таблеток и основания для его продажи. В рамках расследования уголовного дела также будет дана оценка обстановке в семьях пострадавших детей.

20 ноября стало известно, что в результате отравления наркотиками в Астрахани погибли две 19-летние девушки и 29-летний мужчина. В региональном минздраве тогда сообщили, что госпитализированы 19 человек, шесть из которых поступили в тяжелом состоянии, еще 11 были помещены в общие палаты. Как выяснилось, организатор и оператор нелегального интернет-магазина, где люди купили метадон, находятся за границей.

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