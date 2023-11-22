Губернатор Беглов рассказал о достижении рекордной энергоэффективности многоквартирных домов

Уровень оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии составил в Санкт-Петербурге 96%, что является максимальным результатом по стране. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава города также отметил, что в Санкт-Петербурге заключено уже 559 энергосервисных контрактов с общим объемом привлечения инвестиций порядка 2 млрд рублей. Это также очень высокий показатель в масштабах РФ.

По итогам проведенного в 2022 году Министерством экономического развития РФ исследования Петербург был признан лидером по энергоэффективности многоквартирных домов. К наиболее успешным практикам в 2022 году Минэкономразвития также отнесло систему рейтинговой оценки муниципальных районов в Санкт-Петербурге.

«Наш президент поставил перед регионами задачи в области энергосбережения и повышения энергоэффективности для снижения нагрузки на окружающую среду. Исполняя поручения главы государства, мы внедряем энергосберегающие практики в промышленности, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, при освещении улиц. Петербург реализует масштабные программы модернизации систем теплоснабжения и наружного освещения с использованием современных технологий. Сегодня уровень оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет у нас 96% — это один из самых высоких показателей в стране», — сказал губернатор Александр Беглов.

Глава города отметил, что работы по повышению энергоэффективности ведутся одновременно с капитальным ремонтом домов. Здания оснащают автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами. Также проводится модернизация центральных тепловых пунктов. Установка современного эффективного оборудовнаия позволяет экономить от 25% до 40% тепла. Потребление горячей воды снижается более чем на 10%.

«Минимизируя потребление энергоресурсов, мы также сдерживаем рост тарифов, обеспечиваем максимально высокий уровень комфорта и качества жизни петербуржцев», — подчеркнул губернатор.