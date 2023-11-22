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Аналитик спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля

Аналитик Джиоев: рубль продолжит укрепляться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская национальная валюта продолжит укрепляться, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Об этом он рассказал «Известиям» 22 ноября, не исключив, что доллар может достигнуть уровня в 80–85 рублей.

Согласно сайту Мосбиржи, на 17:12 доллар достиг уровня 88,3 рубля. Еще 1 ноября американская валюта торговалась в районе 92 рублей.

По его словам, основные причины, поддерживающие рубль, не изменились. Среди них: усиление контроля за продажей валютной экспортной выручки, жесткая денежно-кредитная политика, проводимая Центробанком РФ, внушительный профицит по счету текущих операций в октябре.

«Что касается обозримого будущего, то рубль, скорее всего, продолжит укрепляться, мы вполне можем увидеть и уровень USD/RUB 80–85 [рублей за доллар]. Во-первых, инфляция в РФ всё еще выше целевого уровня, регулятор скорее всего будет держать ставку на повышенном уровне в первой половине года. Во-вторых, бюджет на 2024 год сверстан исходя из низкого дефицита, поэтому слабый рубль не то чтобы выгоден для экономики и бюджета. Напротив, в приоритете у властей, скорее всего, будет стабильность курса рубля», — отметил Джиоев.

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4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали, наблюдается стабилизация рубля. Курс сохранится в нынешних параметрах, подчеркнул он.

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