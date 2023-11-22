В МИД высказались о военном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Обвинения западных стран в якобы «незаконном военно-техническом сотрудничестве» Москвы и Пхеньяна не имеют под собой никаких доказательств. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Обвинения, которые были предъявлены нам, предъявляются нам регулярно со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР, они не имеют под собой никаких доказательств», — указала она.

Кроме того, комментируя ситуацию на Корейском полуострове, Захарова выразила обеспокоенность решением Сеула частично приостановить действие межкорейского военного соглашения от 2018 года в ответ на запуск спутника КНДР 21 ноября. По ее словам, оно играет важную роль в поддержании стабильности в районе военно-демаркационной линии и его приостановка чревата перерастанием в крупномасштабный конфликт.

Дипломат подчеркнула, что напряженность в регионе является следствием активности Вашингтона и его союзников, постоянно проводящих военные учения в регионе.

Ранее в этот день главы МИД «большой семерки» решительно осудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты, осуществленной накануне. В совместном заявлении страны назвали акцию серьезной угрозой миру и стабильности в регионе и за его пределами.

В начале ноября помощник госсекретаря США также заявил, что руководство страны обеспокоено военно-техническим сотрудничеством России и КНДР. По его словам, Вашингтон намерен предпринять «ряд шагов» по противодействию такому сотрудничеству.

До этого, 28 октября, глава северокорейского МИДа Цой Сон Хи заявила о цели КНДР по развитию и расширению отношений Пхеньяна и Москвы, а также выстраиванию долгосрочных контактов. Она отметила, что отношения России и Северной Кореи не направлены против третьих стран, и указала на настойчивые попытки США, Японии и Южной Кореи пошатнуть стабильный мир.