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Медведев опубликовал анекдот про Финляндию на фоне ситуации на границе

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в среду, 22 ноября, опубликовал сообщение, высмеивающее политику Финляндии.

Речь идет о демонстрации сожженного российского танка Т-72 в Хельсинки, которая прошла 18 ноября. Акцию организовали проукраинские общества в Финляндии. Так, они поставили на площади напротив парламента российскую боевую машину, привезенный из Эстонии.

Комментируя это, Медведев разместил в соцсети X (бывшей Twitter) изображения двух полных мужчин — вымышленных финнов по имени Пекка и Матти.

«Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый русский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они всё равно вломились через нашу границу на велосипедах», — написал Медведев диалог двух персонажей.

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Накануне, 21 ноября, посольство РФ сообщило, что направило в финское министерство иностранных дел ноту протеста после показа перед парламентом сожженного танка. В дипмиссии подчеркнули, что расценивают данную акцию как разжигающую ненависть к России.

20 ноября МИД РФ также заявил протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП на границе.

Позднее, 22 ноября, сообщалось, что РФ готова работать с финской стороной над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Глава финского МВД Мари Рантанен объяснила, что такая мера поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

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