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Певец Шарлот частично признал вину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Певец Шарлот, обвиняемый в умышленной порче паспорта, дискредитации ВС РФ и мелком хулиганстве, частично признал вину, сообщил 22 ноября корреспондент «Известий» из зала Ленинского суда Санкт-Петербурга.

Обвиняемый заявил, что раскаивается в содеянном. Певец пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань».

Также Шарлот отметил, что ему очень жаль и совершать подобные поступки «больше не будет». Он утверждает, что готов служить на благо страны.

Кто такой Эдуард Шарлот и чем он известен

По данным МВД, ему вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, певец опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он принес извинения.

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