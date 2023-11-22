Женщина погибла при пожаре в частном доме под Симферополем

В Симферопольском районе Крыма в результате пожара в частном доме погибла женщина. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МЧС России.

Пожар произошел утром в среду, 22 ноября, в селе Курцы. Информация о возгорании поступила в ведомство в 6:10.

«В результате пожар был локализован и ликвидирован. Площадь составила 50 кв. м. К сожалению, на пожаре была обнаружена одна погибшая», — цитирует информагентство сообщение ведомства.

В обстоятельствах возгорания разбираются эксперты. Причина устанавливается.

22 ноября «Известия» со ссылкой на источник сообщали о пожаре в СНТ «Ново-Марусино» в Подмосковье. Погибли двое взрослых и двое детей, еще два человека пострадали.