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Замначальника отдела МВД в Коми арестовали по подозрению в пытках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Заместитель начальника отдела МВД по городу Ухте в Коми арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом 22 ноября сообщил Ухтинский городской суд.

Как следует из материала дела, в июне 2023 года полицейский применил насилие, требуя от женщины признания в убийстве ею сожителя, в этот момент полицейский был пьян.

«Ухтинским городским судом Республики Коми избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении заместителя начальника ОМВД России по Ухте, который обвиняется в превышении должностных полномочий с применением пытки (часть 4 статьи 286 УК РФ)», — цитирует сообщение инстанции ТАСС.

По данным следствия, полицейский прибыл по вызову на место убийства и применил в отношении женщины физическую силу. Пытки он продолжил в отделе МВД, куда доставил женщину.

Как отметили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) по Республике Коми сотруднику полиции предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Дело возбуждено по материалам, собранным сотрудниками ОРЧ СБ МВД по Республике Коми.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательной базы. Сотрудника отстранили от выполнения служебных обязанностей.

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В середине ноября в МВД по Ленинградской области сообщили о задержании в октябре начальника экономической полиции Выборга за превышение должностных полномочий. По имеющимся данным, он получил взятки на общую сумму более 8 млн рублей.

Позже следователи опубликовали кадры с пачками денег, которые нашли у ранее задержанного полицейского.

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