В Тверской области поймали воришек сливочного масла

Сотрудники Росгвардии задержали двух безработных мужчин по подозрению в совершении кражи в одном из сетевых магазинов Конаковского района. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления силового ведомства.

По данным сотрудников Новозавидовского отделения вневедомственной охраны, злоумышленники похитили 15 пачек сливочного масла. Приметы преступников удалось установить при помощи камер видеонаблюдения.

Росгвардейцы задержали злоумышленников во время патрулирования на улице Новая поселка городского типа Новозавидовский. Они увидели людей, соответствующих описанию, остановили их и передали правоохранителям для дальнейшего расследования.

Похитители масла признали свою вину. По их словам, часть украденного они съели, а другую — продали неизвестному. Вырученные деньги мужчины использовали по своему усмотрению.

Общий ущерб составил около 2 тыс. рублей, пишут «Тверские ведомости». Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее в ноябре «Известия» писали, что настоящее чудо случилось с обманутой мошенниками пенсионеркой-инвалидом из Москвы — банк вернул ей на счет похищенные средства, простил взятый под влиянием мошенников кредит и перечислил назад внесенные ранее платежи.