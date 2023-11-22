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Путин передал типографии норвежской Amedia в управление правительства Москвы

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Российские типографии норвежского медиахолдинга Amedia были переданы из временного управления Росимущества в управление правительству Москвы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован в среду, 22 ноября, на официальном портале правовых документов.

Мера коснулась акций и долей Amedia Eastern Europe AS в пяти типографиях «Прайм принт».

В их числе — АО «Прайм Принт Москва», АО «Прайм Принт Екатеринбург», АО «Прайм Принт Новосибирск», ЗАО «Прайм Принт Челябинск» и ООО «Прайм Принт Воронеж».

Росимущество осуществляло временное управление данными активами с 18 сентября.

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Возможность установления временного управления активами лиц из недружественных стран была введена в конце апреля. При этом временное управление данными активами может прекращаться по решению президента.

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