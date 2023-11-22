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МИД Словакии призвал Украину уважать позицию страны по мирному решению конфликта

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Словакия настаивает на том, что конфликт на Украине требует мирного урегулирования, а также просит уважать ее позицию. Об этом заявил глава МИД страны Юрай Бланар журналистам по итогам переговоров со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом в Вене.

«Военного решения нет. Нужно оказать давление для (запуска. — Ред.) мирных переговоров. И мы поддерживаем все мирные переговоры. Я хотел бы попросить вас уважать эту позицию», — сказал Бланар, его слова приводит «РИА Новости».

Бланар добавил, что конфликт на Украине длится уже 600 дней, однако не приводит ни к какому результату. Братислава продолжит поставлять гуманитарную помощь Киеву, но конфликт зашел в «замороженную фазу» и его не решить военным путем, подчеркнул он.

«Еще раз скажу: мы поддерживаем Украину, но видим, что конфликт перешел в замороженную фазу», — отметил Бланар.

Кроме того, он указал на то, что Словакия продолжит поставлять Украине гуманитарную помощь, но не оружие, поскольку оно «всегда ведет к разрушению». При этом Бланар добавил, что Киев «не в том положении, чтобы вытеснить российскую сторону».

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Ранее, 9 ноября, издание The Washington Post назвало блокировку помощи Киеву со стороны Словакии первым конкретным признаком растущей усталости от конфликта в НАТО. За день до этого правительство Словакии не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, который распорядился об отправке очередного пакета военной помощи Украине на €40,3 млн.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями», комментируя решение Братиславы, отметил, что в ближайшее время многие европейские политики будут выходить из-под контроля США и начнут выступать против поддержки Киева. По его мнению, чем больше стран Европы последуют этому примеру, тем «быстрее пройдет очищение от национализма».

Еще в конце октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с депутатами заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что выступает за прекращение боевых действий. Также он подчеркнул, что ему всё равно, по какому мирному плану они завершатся. По мнению премьер-министра, договариваться об этом должны Россия и США, так как «украинцы здесь не играют никакой роли».

Западные страны усилили поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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