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Названы районы Москвы с самым дешевым малогабаритным жильем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Специалисты департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» назвали районы с самыми дешевыми объектами малогабаритной недвижимости на первичном рынке в пределах старых границ Москвы. Lenta.Ru поделилась в среду, 22 ноября, результатами исследования.

Так, в реализации находится 4,1 тыс. лотов площадью до 25 кв. м. Это составляет 10,1% от всех предложений на первичном рынке столицы. По сравнению с прошлым годом количество малогабаритных лотов в продаже снизилось на 5,4%.

По данным аналитиков, больше всего квартир небольшой площади можно найти в районе Солнцево (9,8% от общего числа). Далее следуют Очаково-Матвеевское и Западное Дегунино (8,3 и 8,1% соответственно). В районах Царицыно, Коньково, Тимирязевский, Нагатино-Садовники, Метрогородок, Чертаново Центральное и Люблино на долю малогабаритных лотов приходится от 3,3 до 7,6%.

В квартирах площадью до 25 кв. м средняя стоимость квадратного метра составляет 400,3 тыс. рублей, а средняя цена лота — 8,7 млн рублей.

Самый бюджетный вариант квартиры — студию площадью 12,3 кв. м с отделкой и сроком сдачи во II квартале 2024 года стоимостью 3,84 млн рублей — можно приобрести в районе Очаково-Матвеевское.

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В свою очередь, аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» рассказали, что жители большинства российских мегаполисов за последние два года стали чаще делать выбор в пользу новостроек в пригородах и сельской местности, передает RT.

Ранее в этот день в компании Rariteco сообщили, что в июле–сентябре 2023 года покупатели строящихся жилых комплексов делюкс-класса в Москве приобрели порядка 36 квартир общей площадью почти 5,5 тыс. кв. м. Это на 47% больше, чем во II квартале 2022-го, когда было реализовано 3,7 тыс. кв. м, а общее число заключенных соглашений с застройщиками составило 27 договоров долевого участия (ДДУ).

Показатель III квартала текущего года — максимальный с конца 2021-го и второй по величине за пять лет наблюдений, отметили аналитики.

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