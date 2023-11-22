Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан предложил Евросоюзу переходить к плану Б по Украине
Общество
Путин рекомендовал регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию
Мир
Верховный суд Израиля отклонил иск против сделки об освобождении заложников
Мир
Кабмин Финляндии решил закрыть почти все КПП на границе с Россией
Наука и техника
На станции «Восток» в Антарктиде собрали рекордный урожай овощей
Мир
Глава ЮНИСЕФ назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире
Мир
Страны G20 назвали создание двух государств решением конфликта в Газе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о захвате аванпоста и офисов разведки ХАМАС в Газе
Происшествия
ФСБ подтвердила ликвидацию в Ингушетии пособника бандгруппы
Мир
Германия за полторы недели передала Украине 20 БМП Marder и тысячи снарядов
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Политика
Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства РФ
Общество
Поезд Адлер – Пермь продолжил движение после аварии под Ульяновском
Общество
В отношении бывшего бизнес-партнера Деревянко было возбуждено уголовное дело

В МИД сочли неприемлемым отказ ФРГ от выплат блокадникам-неевреям

Захарова: отказ Германии от выплат блокадникам-неевреям неприемлем
0
Фото: РИА Новости/С.Барановский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия считает неприемлемым отказ Германии распространить гуманитарные выплаты на участников блокадного Ленинграда нееврейской национальности. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Они (власти ФРГ. — Ред.) уведомили нас, что не планируют удовлетворять просьбу блокадников нееврейской национальности. Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными оговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций СССР по итогам Второй мировой войны», — указала дипломат.

По ее словам, между послевоенными репарациями и стремлением ныне здравствующих блокадников Ленинграда восстановить человеческую справедливость не может быть никакой юридической взаимосвязи.

Захарова также назвала позицию Берлина в отношении блокадников нееврейской национальности вопиющей, и отметила, что сегрегация по национальному признаку — чудовищная вещь, которая и стала причиной самых кровавых событий в истории нашей цивилизации.

О том, что ФРГ согласилась предоставить денежную компенсацию евреям, пережившим блокаду Ленинграда, в октябре 2021 года сообщило агентство Associated Press. В сентябре текущего года участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству Германии. Они потребовали прекратить дискриминационную политику с выплатами компенсаций, заявив, что они должны распространяться на всех пострадавших без разделения по этническому признаку.

Разорвать кольцо: как 18 января 1943 года прорвали блокаду Ленинграда
Операция «Искра» стала первым шагом к спасению города на Неве

20 ноября правительство России сообщило о единовременной выплате размером 50 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Данная выплата предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, за это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибло до 1,5 млн человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023