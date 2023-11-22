В МИД сочли неприемлемым отказ ФРГ от выплат блокадникам-неевреям

Россия считает неприемлемым отказ Германии распространить гуманитарные выплаты на участников блокадного Ленинграда нееврейской национальности. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Они (власти ФРГ. — Ред.) уведомили нас, что не планируют удовлетворять просьбу блокадников нееврейской национальности. Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными оговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций СССР по итогам Второй мировой войны», — указала дипломат.

По ее словам, между послевоенными репарациями и стремлением ныне здравствующих блокадников Ленинграда восстановить человеческую справедливость не может быть никакой юридической взаимосвязи.

Захарова также назвала позицию Берлина в отношении блокадников нееврейской национальности вопиющей, и отметила, что сегрегация по национальному признаку — чудовищная вещь, которая и стала причиной самых кровавых событий в истории нашей цивилизации.

О том, что ФРГ согласилась предоставить денежную компенсацию евреям, пережившим блокаду Ленинграда, в октябре 2021 года сообщило агентство Associated Press. В сентябре текущего года участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству Германии. Они потребовали прекратить дискриминационную политику с выплатами компенсаций, заявив, что они должны распространяться на всех пострадавших без разделения по этническому признаку.

20 ноября правительство России сообщило о единовременной выплате размером 50 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Данная выплата предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, за это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибло до 1,5 млн человек.