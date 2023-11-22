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Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа

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Эвакуация граждан РФ из Газы — благородная миссия и святая обязанность, указал 22 ноября президент России Владимир Путин.

«Это очень важная гуманитарная, благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. И мы видим, что там происходит. Поэтому это наша святая обязанность — помочь тем более нашим гражданам», — сказал он на совещании с членами правительства.

По его словам, в анклаве ситуация давно уже вышла за грань критической.

«К нам обратилось, по-моему, 900 человек с просьбой вывезти оттуда. Из них 639 граждан России и еще 271 человек — их родственники», — отметил российский лидер.

Путин также спросил про доставку российской гуманитарной помощи в Газу и поинтересовался, нужна ли дополнительная поддержка от правительства. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что помощь поступает, «всё в рабочем порядке, всё в порядке», добавила «Газета.Ru».

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Ранее в этот день в МЧС России сообщили, что самолет Ил-76 с группой российских граждан и членами их семей, которых эвакуировали из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово. Очередной спецборт доставил еще 28 соотечественников из Каира, куда накануне были перевезены с границы с Палестиной. До этого, 20 ноября, сообщалось о прибытии пятой группы из 117 эвакуированных из сектора Газа россиян в московский аэропорт Домодедово.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва ведет напряженную работу по вывозу граждан РФ из сектора Газа на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что к настоящему моменту уже чуть меньше половины желающих смогли попасть на российскую территорию и этот процесс будет продолжаться.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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