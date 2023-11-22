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Путин заверил в приверженности России многостороннему сотрудничеству

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Россия выступает за открытое, многостороннее сотрудничество, основанное на принципах Устава ООН. Об этом в среду, 22 ноября, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на онлайн-саммите G20.

«Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы», — отметил российский лидер.

Для оптимизации системы глобального экономического управления необходимо полностью перезапустить Всемирную торговую организацию (ВТО), в том числе ее арбитражную функцию, отметил глава государства.

«Необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк, использовать ресурсы этих организаций в интересах развития действительно нуждающихся стран и регионов, а не в конъюнктурных политических целях», — добавил президент РФ.

Москва готова к совместной работе по решению актуальных задач в рамках G20 и других международных институтов, в том числе в БРИКС, чье влияние на международной арене продолжает расти, резюмировал Путин.

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Ранее, 30 октября, российский лидер заявил об активном участии России в формировании нового, многополярного и более справедливого мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций. Американоцентричный мир уходит в прошлое, однако в Вашингтоне не хотят с этим мириться и будут стремиться сохранить свое положение, обратил внимание президент РФ.

Организатором виртуального саммита G20 выступает Индия, являющаяся в настоящий момент страной — председателем группы. На мероприятии отдельное заявление сделал индийский премьер-министр Нарендра Моди, также были подведены итоги председательства Нью-Дели в 2023 году. В мероприятии принимают участие лидеры всех государств — участников объединения, девяти стран-гостей и главы 11 международных организаций.

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