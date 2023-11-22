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Женщина пострадала в ДТП с грузовиком в Орловской области

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В Мценском районе Орловской области в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадала женщина. Об этом сообщает региональное УГИБДД России.

Авария произошла вечером 21 ноября на улице Магистральной в поселке Воля. По предварительным данным, 29-летняя водитель «Лады Калина» врезалась в стоящий «КамАЗ», который ранее находился под управлением 52-летнего мужчины.

В результате столкновения автомобилистка получила различные травмы. Ее госпитализировали, уточняет InfoOrel.ru.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

22 ноября в Калуге столкнулись грузовик Iveco и легковой автомобиль BMW. От удара большегруз опрокинулся прямо на легковушку. Пострадал один человек.

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