Женщина пострадала в ДТП с грузовиком в Орловской области
В Мценском районе Орловской области в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадала женщина. Об этом сообщает региональное УГИБДД России.
Авария произошла вечером 21 ноября на улице Магистральной в поселке Воля. По предварительным данным, 29-летняя водитель «Лады Калина» врезалась в стоящий «КамАЗ», который ранее находился под управлением 52-летнего мужчины.
В результате столкновения автомобилистка получила различные травмы. Ее госпитализировали, уточняет InfoOrel.ru.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
22 ноября в Калуге столкнулись грузовик Iveco и легковой автомобиль BMW. От удара большегруз опрокинулся прямо на легковушку. Пострадал один человек.