Ремонт трамвайных путей завершили на улице Садовой в Петербурге

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на Садовой улице завершили ремонт трамвайных путей протяженностью 3 км. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

«Специалисты дирекции транспортного строительства, подрядной организации и ГУП «Горэлектротранс» провели контрольную обкатку новых рельсов. В ближайшее время будет возобновлено движение трамваев», — говорится в сообщении.

Подрядчик полностью демонтировал старое полотно и обустроил новое, уложил рельсы. Специальные резиновые прирельсовые профили будут снижать уровень шума при движении вагона, уточняет телеканал «78».

Всего в 2023 году в Петербурге намерены отремонтировать около 22 км трамвайных путей. Объем финансирования составляет 4 млрд рублей, средства выделяются из городского бюджета.

Пока продолжаются работы на улице Руставели на участке от проспекта Просвещения до конечного пункта «Ручьи» протяженностью более 6 км. Ремонтируют пути и на улице Народной от Дальневосточного проспекта до Володарского моста и на Дальневосточном проспекте от Народной до Тельмана.