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В США раскритиковали главу минфина за призыв продолжать поддержку Украины

Журналист Карлсон: глава минфина США «в восторге от того, что люди умрут»
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Фото: AP Photo/Lynne Sladky
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Американский журналист Такер Карлсон во время выступления на бизнес-конференции в Лас-Вегасе раскритиковал главу минфина США Джанет Йеллен за призыв продолжать поддержку Украины. Запись своего выступления он разместил 22 ноября в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Когда люди, определяющие политический курс США, когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну <...> Что это такое? Война без надежды на победу? Вы видите человека, который в восторге <...> она в восторге от того, что люди умрут!» — сказал Карлсон.

Журналист подчеркнул, что продолжение помощи Киеву лишь продлевает человеческие страдания. Украина не способна победить, а ее мужское население заканчивается, добавил он.

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Днем ранее журналист Fox News Бенджамин Холл сообщил, что Зеленский пожаловался на то, что Вашингтон выделяет недостаточно финансовой помощи Киеву. По его мнению, Израиль отвлек весь мир от Украины. Зеленский назвал эту ситуацию критическим моментом. При этом и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 19 ноября указывал на то, что Украина вряд ли будет способна противостоять России в долгосрочной перспективе.

13 ноября издание The Economist со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что, по оценке Вашингтона, потери ВСУ в ходе конфликта с Россией составляют 190 тыс. убитых и раненых. До этого, 8 ноября, газета The New York Times написала, что на Украине стремятся привлечь всё большее число женщин в армию страны, что говорит об огромных потерях среди военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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