Казна и счет

Совфед одобрил трехлетний федеральный бюджет в третьем чтении. Основные параметры не изменились с момента внесения документа в Госдуму.

Доходы запланированы в 2024 году в размере 35 трлн рублей (19,5% ВВП), в 2025-м — 33,5 трлн (17,6% ВВП), в 2026 году — 34 трлн (16,8% ВВП). Таким образом, поступления будущего года предполагаются значительно, практически на четверть (на 22%), выше, чем в 2023-м.

Расходы казны заложены в размере 36,7 трлн (20,4% ВВП) на 2024 год, 34,4 трлн (18% ВВП) — на 2025-й, 35,6 трлн рублей (17,6% ВВП) — на 2026 год. Если сравнивать траты следующего года с нынешними, то они больше лишь на 15%.

Плановый дефицит на 2024 год оценивается в 0,9% ВВП, в 2025-м — в 0,4% ВВП, в 2026 году — в 0,8% ВВП.

Каковы основные особенности бюджета на будущий год? Как представляется, он проектировался «от расходов», вернее, от их требуемого существенного увеличения, для которого необходимо было найти источники финансирования.

За счет чего правительство собирается получать деньги в ближайшую трехлетку? Во-первых, благодаря нефтегазовым доходам. В 2024-м по этой статье ожидается 11,5 трлн поступлений — почти на уровне рекордных значений 2022 года, когда это было обеспечено энергетическим кризисом в мире. Сейчас же высокие ожидания аргументируются прогнозами относительно высоких цен на нефть, слабого курса рубля и изменений в налогообложении.

В увеличение ненефтегазовых доходов будущего года (+18,9% к оценке правительства на 2023-й) закладывается прогноз более высоких темпов роста экономики, чем ожидает ЦБ и рыночный консенсус, а также ряд единовременных доходов. В частности, новые экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля, отсроченные социальные страховые взносы и перенос нераспределенного за 2023 год единого налогового платежа.

Достижимость планов по доходам вызвала определенные сомнения не только у многих экспертов, но и у Счетной палаты (перед первым чтением). В частности, в контролирующем органе отмечали, что макроэкономический прогноз Минэка более оптимистичен, чем цифры ЦБ. Говорилось также о рисках недостижения необходимых темпов роста потребительского спроса, от которых в том числе зависит объем ненефтегазовых доходов.

В отношении расходов в следующие три года в приоритетном порядке планируется финансирование:

мероприятий, направленных на выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами;

обеспечения нужд армии для достижения целей СВО и потребностей оборонной промышленности;

технологического развития и улучшения инфраструктуры;

полноценной интеграции новых регионов.

Отличительная особенность бюджета на 2024-й — рекордная доля трат по статье «Национальная оборона». По данным Минфина, расходы на оборону и безопасность в следующем году суммарно составят около 39% всех трат. Это наиболее высокий показатель, по крайней мере, с 2006 года (доступная годовая история Минфина).

До сих пор крупнейшей статьей расходов бюджета была «Социальная политика», но теперь она уходит на второе место. Предполагается, что, хотя траты на нее увеличатся на 19% (до 7,7 трлн), доля статьи немного снизится — с 22% в этом году до 21%.

Среди мер социальной политики — индексация МРОТ в 2024 году на 18,5%, до 19 242 рублей. Как сообщил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин, с 1 января на 9,8% проиндексируют зарплаты бюджетников. Кроме того, с 1 октября 2024-го денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов будет повышено на 4,5%.

Резюмируя, значительный рост бюджетных расходов, сдвиг приоритетов в пользу военных и социальных трат могут усилить проинфляционные факторы в российской экономике в будущем году. Дело в том, что продукция, используемая в военно-промышленном комплексе, в общем случае не потребляется населением. Однако зарплаты сотрудников этих предприятий вносят свой вклад в увеличение потребностей людей в покупке повседневных вещей, что может усиливать дисбаланс спроса и предложения на потребительском рынке.

Как не раз поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, более стимулирующая государственная политика, как правило, требует противовеса в виде более жесткой денежно-кредитной — для того чтобы избежать ускорения инфляции. В документах регулятора отмечается, что с учетом увеличения бюджетного импульса на период 2024–2026 годов Банк России повысил оценку нейтральной ставки с 5,5–6,5% до 6–7% (и дополнительно сдвинул вверх прогнозную траекторию ключевой на весь период 2024–2026 годов).

Высокие процентные ставки в России, ограничения со стороны доступности трудовых ресурсов, значительный уровень неопределенности в экономике способны сдерживать инвестиционную активность, особенно в рыночных секторах. Впрочем, для сфер, ориентированных на господдержку, напротив, влияние этих факторов может оказаться значительно слабее.

Автор — руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

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