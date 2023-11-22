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Четыре человека пострадали в лобовом ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти

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В Волосовском районе Ленинградской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария произошла 21 ноября на 89-м км трассы «Нарва» в поселке Зимитицы. Столкнулись легковые Renault и Lada.

По данным телеканала «78», пострадали четыре человека: водители обеих машин и их пассажиры. Наиболее серьезные травмы получила 47-летняя жительница Парголово — у нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы шейного отдела позвоночника и кисти, перелом бедра со смещением. Женщину в тяжелом состоянии доставили в операционную.

Состояние других пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Их поместили в травматологию.

В тот же день гражданин Конго погиб в дорожно-транспортном происшествии на внутренней стороне КАД на севере Санкт-Петербурга. Иностранец, управляя красным Chevrolet, не справился с управлением и врезался в отбойник. Когда он вышел из машины, чтобы осмотреть ее, в авто влетела Lada. От удара иномарка сбила своего владельца.

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