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Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Совет Федерации 22 ноября одобрил закон о повышении стоимости пенсионного коэффициента в рамках проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024–2026 годы.

С 1 января 2024 года стоимость пенсионного коэффициента (СПК) составит 133,05 рубля. С 1 февраля 2025 года она повысится до 139,04 рубля, с 1 апреля — до 142,10 рубля. В 2026 году с 1 февраля стоимость вырастит до 147,78 рубля, с 1 апреля — до 151,18 рубля.

Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 8134,88 рубля.

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Ранее в этот день Совет Федерации одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военнослужащих и силовиков. Мера коснется судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Финансовый эффект от изменений должен составить 36 млрд рублей.

Также Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей, то есть на 18,5%. Принятие данного закона обеспечит повышение заработной платы около 4,8 млн работников.

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