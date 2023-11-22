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Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества вместо Долуды

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Николай Долуда указом президента РФ Владимира Путина освобожден от должности атамана Всероссийского казачьего общества, на этот пост назначен Виталий Кузнецов. Оба указа главы государства опубликованы 22 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Долуду Николая Александровича от должности атамана Всероссийского казачьего общества», — говорится в президентском указе.

Долуда был назначен атаманом 4 ноября 2019 года.

Вторым документом на освободившуюся должность назначен Кузнецов.

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Виталий Кузнецов родился в 1980 году, окончил Военный авиационный университет, имеет высшее юридическое и экономическое образование. Имеет госнаграды, подполковник запаса и казачий генерал, атаман Терского казачьего войска.

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