Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества вместо Долуды
Николай Долуда указом президента РФ Владимира Путина освобожден от должности атамана Всероссийского казачьего общества, на этот пост назначен Виталий Кузнецов. Оба указа главы государства опубликованы 22 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Долуду Николая Александровича от должности атамана Всероссийского казачьего общества», — говорится в президентском указе.
Долуда был назначен атаманом 4 ноября 2019 года.
Вторым документом на освободившуюся должность назначен Кузнецов.
Виталий Кузнецов родился в 1980 году, окончил Военный авиационный университет, имеет высшее юридическое и экономическое образование. Имеет госнаграды, подполковник запаса и казачий генерал, атаман Терского казачьего войска.