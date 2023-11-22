Эксперт рассказал о правилах пользования iPhone зимой

Для того чтобы аккумулятор на iPhone «не убился» за зимнее время года, следует придерживаться ряда простых правил. Об этом 22 ноября рассказал обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

«Далеко немногие знают, что в инструкции по эксплуатации iPhone указано, что рабочая температура гаджета от 0 до +35 градусов. То есть если показатели либо ниже, либо выше этих значений, использовать гаджет в таких условиях не рекомендуется. Однако все понимают, что придерживаться такого режима особенно зимой точно не получится. Поэтому чтобы аккумулятор на iPhone «не убился» за зимнее время года, следует придерживаться ряда простых правил», — сказал он.

В первую очередь не стоит заряжать айфон на холоде — это негативно скажется на времени работы устройство и аккумулятор быстрее придет в негодность, отметил Черноусов.

«Еще одна распространенная ошибка — подключение холодного гаджета к автомобилю. По сути, он тогда тоже получает заряд, поэтому лучше использовать Apple Car Play через Wi-Fi или Bluetooth. А вот что точно не стоит — заряжать айфон каким-либо способом, как только вы пришли домой. Это также негативно влияет на аккумулятор», — заключил эксперт.

В августе компания Apple предупредила пользователей iPhone, что спать рядом с заряжающимся устройством может быть опасно. Пользователям не рекомендуется соприкасаться с подключенным смартфоном, адаптером питания или беспроводным зарядным устройством, класть их под одеяло или подушку. Их следует хранить в хорошо проветриваемых помещениях.

В компании отметили, что несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone или другого имущества.