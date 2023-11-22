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Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин наградил гендиректора ДОМ.РФ, экс-министра спорта Виталия Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован 22 ноября на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в реализацию государственной политики РФ по развитию сферы жилищного строительства и ипотечного кредитования наградить Мутко Виталия Леонтьевича орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени», — сказано в документе.

Мутко занимал должность министра спорта туризма и молодежной политики РФ с мая 2008-го по май 2012-го, а с мая 2012-го по октябрь 2016-го — министра спорта РФ. С октября 2016 года по январь 2020-го был заместителем председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. В январе 2020 года он был назначен генеральным директором АО «ДОМ.РФ».

Накануне Путин вручил главе Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Глава РФ отметил, что вручение награды является признанием вклада таджикского лидера в укрепление партнерства между двумя странами. В свою очередь, Рахмон выразил признательность.

До этого, 15 ноября, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени президент РФ вручил председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элле Памфиловой. Как отмечается, награда была вручена «за большой вклад в развитие избирательной системы РФ и многолетнюю добросовестную работу».

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