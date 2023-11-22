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МИД РФ заявил об ответе в случае ограничений на передвижение дипломатов в ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия будет следить за ситуацией с передвижением дипломатов в Евросоюзе (ЕС) после инициативы Чехии ограничить его и ответит в случае ее реализации. Об этом 22 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Учитывая, что творится в стане <...> недружественных режимов, это уже перестает удивлять. Это еще одно русофобское, если это так, какое-то инициативное движение. Будет ли оно реализовано или нет — мы посмотрим. Как вы понимаете, на всё это мы отвечаем», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова отметила, что о необходимости реализации данной идеи лучше узнать у тех политиков, которые внедряют подобные сомнительные мысли в сознание своей общественности.

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Накануне газета Financial Times сообщила про обсуждение в ЕС ограничений против российских дипломатов в числе других возможных мер в рамках 12-го пакета санкций. Отмечалось, что за подобную меру выступила Чехия. Прага хочет, чтобы дипломаты РФ получали визу конкретной страны и перемещались лишь там, не пересекая границ других стран Шенгенской зоны. На тот момент это предложение не было одобрено другими членами объединения, писала FT.

Позже данную информацию подтвердил «Известиям» источник в Европарламенте. По его информации, Чехия настаивает на приеме в ЕС только биометрических паспортов, которые труднее подделать. Также отмечается, что ряд дипломатов, которым были выданы визы для работы в учреждениях ООН в Вене, могут свободно путешествовать по территории ЕС, а власти Чехии опасаются, что во многих случаях дипломатической работой якобы прикрываются агенты ГРУ и других российских спецслужб.

В начале ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций ЕС в отношении России. Ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ. В Европарламенте не исключили, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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