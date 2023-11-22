Движение Первых и Альянс по защите детей в цифровой среде проведут Всероссийский Киберурок

Во Всемирный день информации в крупнейших вузах России 26 ноября впервые пройдет «Киберурок Первых» для учеников общеобразовательных школ и средних профессиональных образовательных учреждений. Организаторами мероприятия являются Движение Первых и Альянс по защите детей в цифровой среде. Проект реализуется при поддержке института Молодежного цифрового омбудсмена. Более 10 тыс. школьников примут участие в уроке очно.

Киберурок состоится в формате лекции с мультимедийным сопровождением, дискуссией и творческим заданием. В качестве наставников и экспертов проекта выступят студенты, которые выбрали профессию «Информационная безопасность».

Для очного участия необходимо до 24 ноября зарегистрироваться на Киберурок по ссылке и выбрать вуз, который удобен для посещения. Флагманской площадкой проекта станет Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), где в 10:00 мск урок проведет Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев. Прямая трансляция урока будет проходить в группах «Первых» ВКонтакте и Telegram.

«По данным исследования Альянса по защите детей в цифровой среде, 96% российских подростков сталкиваются с цифровыми угрозами в интернете. Киберурок — это один из наших совместных с Движением Первых проектов, направленных на повышение цифровой грамотности подрастающего поколения. Вместе с Первыми мы регулярно проводим познавательные мероприятия, чтобы помочь детям и взрослым научиться правильно анализировать увиденную информацию, защищать свои данные в сети и не попадаться на уловки мошенников», — рассказала Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

«Киберурок Первых» — это оригинальная форма информирования детей о возможных угрозах, связанных с деятельностью в сети Интернет, а также демонстрирование правил и форм безопасного и ответственного использования цифровых технологий.

Темой урока будут актуальные цифровые угрозы, которые сформулировали сами дети в ходе стратегической сессии «Первых» «Учат в кибершколе: основы безопасности в сети», прошедшей 25 октября 2023 года в Казани в рамках роуд-шоу Альянса по защите детей в цифровой среде.