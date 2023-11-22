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Захарова заявила о попытке США переложить траты на содержание Зеленского на ЕС

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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Вашингтон пытается переложить на Европейский союз (ЕС) траты на содержание президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в среду, 22 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«США пытаются переложить затраты на содержание Зеленского на своих европейских сателлитов. На этом фоне неслучайным стало объявление Берлином планов по тому, чтобы удвоить в будущем году военную помощь ФРГ Украине с €4 млн до €8 млн», — сказала она.

Кроме того, Захарова акцентировала, что США устали от «аппетита украинских властей», которые так и не смогли выполнить поставленные задачи контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что за последнюю неделю в Киев приезжали несколько гостей из США, такие как директор ЦРУ Уильям Бернс, глава Пентагона Ллойд Остин и министр финансов США Джанет Йеллен.

По предположениям дипломата, «визитеры из-за океана» приехали «поумерить аппетиты» президента Зеленского, а также получить отчет по расходам предоставленных огромных средств, добавляет «Газета.Ru».

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Ранее, 20 ноября, Остин в Киеве заявил, что у США нет волшебного решения, которое бы мгновенно решило проблемы ВСУ. По его мнению, многое зависит от предоставления Украине и использования ею «правильных возможностей», под которыми глава минобороны США имел в виду поставки оружия. В рамках своего визита в Киев Остин также анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $100 млн, в который вошли боеприпасы для артиллерии и систем ПВО и противотанковое вооружение.

Комментируя решение Белого дома, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал очередные поставки оружия успокоительной пилюлей США для киевского режима. Он отметил, что положение ВСУ на фронте, а также в украинской власти находится на грани коллапса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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