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Медведев пошутил над финнами после акции с сожженным Т-72 в Хельсинки

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 22 ноября опубликовал соцсети Х (бывший Twitter) анекдот с участием финских персонажей в свете демонстрации сожженного российского танка Т-72 в Хельсинки.

Речь идет об акции 18 ноября, когда проукраинские общественные организации Финляндии при содействии местных властей представили на площади в столице напротив финского парламента привезенный из Эстонии танк.

На картинке двое полных мужчин — финны по имени Пекка и Матти — ведут разговор на эту тему. Пекка спрашивает собеседника, слышал ли тот о попытке унизить россиян через поставку подбитого танка. Отвечая ему, Матти говорит, что некий «хитрый русский» мог спрятаться внутри, чтобы выстрелить в финских законодателей.

Матти также говорит о том, что русские «вломились через нашу границу на велосипедах», добавляет «Газета.Ru».

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Днем ранее Посольство РФ сообщило, что направило в МИД Финляндии ноту протеста после показа перед парламентом сожженного танка. В дипмиссии подчеркнули, что расценивают данную акцию как разжигающую ненависть к России.

МИД РФ 20 ноября также заявил протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся КПП на границе. Позднее, 22 ноября, сообщалось, что Россия готова работать с Финляндией над решением возникших у Хельсинки вопросов по ситуации на границе.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен объяснила, что такая мера поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

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