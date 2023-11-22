Авария с участием скорой помощи произошла в Ухте

Авария с участием машины скорой помощи произошла в Ухте, обошлось без пострадавших. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции МВД по Республике Коми.

ДТП произошло напротив дома № 4 по улице Севастопольской. Машина скорой вылетела на снежный бруствер у пешеходного перехода. Как отмечает ИА «Комиинформ», вероятно, водитель пытался избежать столкновения с ехавшей впереди машиной или пешеходом, вышедшим на «зебру».

Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.