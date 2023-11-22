На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

В Москве в результате ДТП на 55-м км МКАД, где столкнулись несколько автомобилей, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры в среду, 22 ноября.

«На внутренней стороне 55-го км МКАД <…> 38-летний водитель автомобиля Honda совершил столкновение с автомобилем, остановившимся из-за ранее произошедшего ДТП еще с одним транспортным средством», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

В результате аварии пострадал мужчина, находившийся на проезжей части. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадал водитель автомобиля Honda.

Прокуратура Западного административного округа в настоящее время устанавливает все обстоятельства происшествия.

Также в среду четыре человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Северной Осетии. Авария произошла на 32-м км трассы Владикавказ – Алагир.