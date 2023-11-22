Почти 18 млн рублей потратят на снос сухих деревьев в Липецке

В Липецке ищут подрядчика, который займется сносом сухих и аварийных деревьев. Торги объявило управление главного смотрителя мэрии. Начальная цена контракта составляет 17,6 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 15 апреля 2024 года.

В условиях закупки говорится, что на эту сумму необходимо убрать 1,1 тыс. деревьев. Таким образом, снос и утилизация одного дерева обойдется примерно в 16 тыс. рублей. Однако, как сказали GOROD48 в МУП «Зеленхоз», встречаются экземпляры, которые можно вывезти только «КамАЗом». Снос и утилизация такого дерева обойдется в сумму около 40 тыс. рублей.

Также в техзадании сказано, что подрядчик должен убрать порубочные остатки в течение трех рабочих дней с начала выполнения работ. Он несет полную ответственность за сохранность линий электропередачи, ограждений, малых архитектурных форм, зданий и их элементов, а в случае чего повреждения восстанавливает за свой счет.

С начала года в Липецке спилили 2,5 тыс. мертвых деревьев. В «Зеленхозе» рассчитывают выиграть торги и на этот экстренный контракт по уборке опасного сухостоя по заявкам местных жителей.

Опасные деревья липчане могут отметить на специальной карте. После этого их обследует комиссия и примет решение о сносе. Его сроки сократят с 1 года до 3 месяцев, уточняет Lipetskmedia.