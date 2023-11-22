Генсек ООН назвал соглашение Израиля и ХАМАС важным шагом в верном направлении

Соглашение Израиля и палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников является «важным шагом в верном направлении». Об этом 22 ноября заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я приветствую соглашение, достигнутое Израилем и ХАМАС. Это важный шаг в верном направлении, но предстоит сделать еще многое», — написал генсек в соцсети Х (бывш. Twitter).

Гутерриш добавил, что ООН мобилизует все свои возможности для «оказания максимально положительного воздействия на гуманитарную ситуацию в Газе».

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечается, что освобождение еще десяти людей даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии. Израиль же в ответ на освобождение 50 заложников отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил «Известиям», что обмен заложниками проводится с возможностью продления. Он подчеркнул, что главным критерием считаются дети до 19 лет и их матери — их как минимум 50.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова способствовать выполнению договоренностей о гуманитарной паузе в секторе Газа в сотрудничестве с региональными партнерами.

20 ноября министр чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганц сообщил, что страна продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от таких условий.