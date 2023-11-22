Калужская область расширит сотрудничество с Вьетнамом

Губернатор Калужской области Владислав Шапша совершил рабочую поездку в Вьетнам, где встретился с председателем Народного комитета Ханоя Чан Си Тхань. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«Договорились укреплять и расширять партнерство по многим направлениям, в том числе провести перекрестные гастроли наших творческих коллективов», — написал Шапша, его цитату приводит газета «Весть».

В свою очередь Чан Си Тхань отметил достижения Калужской области в фармацевтике и использовании атомных технологий, а также указал на большой потенциал сотрудничества в этих сферах.

Как отмечает издание, товарооборот региона с Вьетнамом за три года вырос в 10 раз. Сейчас он оценивается более чем в $300 млн.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что Россия получит право участвовать в разработке месторождений Вьетнама в обмен на налоговые льготы для совместных предприятий. Сотрудничество должно принести в бюджет РФ 65 млрд рублей.