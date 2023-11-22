В Москве спрос на рынке новостроек делюкс-класса достиг максимума с 2021-го

В июле–сентябре 2023 года покупатели строящихся жилых комплексов делюкс-класса в Москве приобрели порядка 36 квартир общей площадью почти 5,5 тыс. кв. м. Это на 47% больше, чем во II квартале 2023-го, когда было реализовано 3,7 тыс. кв. м, а общее число заключенных соглашений с застройщиками составило 27 договоров долевого участия (ДДУ), сообщили в компании Rariteco 22 ноября.

Показатель III квартала текущего года — максимальный с конца 2021-го и второй по величине за пять лет наблюдений, отметили аналитики.

Всего на рынке новостроек делюкс-класса столицы застройщики предлагали к началу IV квартала 2023 года 21 проект, в которых были доступны более 341 объект. Средняя стоимость квадратного метра в них составила 2,5 млн рублей, а средняя цена объекта — 475 млн рублей, добавили эксперты. При этом, по их словам, средняя площадь предлагаемых в этом сегменте рынка помещений — 187 кв. м.

Директор по девелопменту компании Rariteco (девелопер клубного делюкс-квартала Quartier d’Or) Екатерина Борисова подчеркнула, что рост активности покупателей самых дорогих новостроек Москвы обусловлен разными факторами.

«Прежде всего, в целом снизился отток капитала из России на зарубежные рынки недвижимости из-за возросших санкционных рисков. Помимо этого, усилился доллар, и тем самым покупка жилья с рублевыми ценами стала более выгодной для обладателей валютных сбережений. Наметилось снижение интереса россиян к недвижимости в Дубае. Всё это привело к заметному увеличению спроса в III квартале 2023 года на столичном рынке новостроек делюкс-класса. Денежный объем сделок за эти три месяца оценивается нами в 10–11 млрд рублей», — рассказала Борисова.

Ранее, 6 ноября, в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что в октябре доля сделок по покупке вторичного жилья в России снизилась до рекордных 34,5%. В то же время отмечался рост доли сделок на рынке загородной недвижимости: за прошлый месяц она увеличилась с 18,7 до 22%, в то время как доля сделок на первичном рынке снизилась с 46 до 43,5%.