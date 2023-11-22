Карта спецоперации на Украине 22 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 ноября можно в материале «Известий».

За прошедшие сутки, как сообщили в Минобороны России, на купянском направлении отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах Новоселовского ЛНР, Синьковки и Тимковки Харьковской области. Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа.

На краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. В районе Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение живой силе бригады спецназначения ВСУ. Потери противника составили до 65 военнослужащих и два пикапа.

На донецком направлении отражена атака штурмовой группы в районе Ленинского ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике бригад ВСУ и теробороны в районах Раздоловки, Клещеевки, Артемовского, Богдановки, Курдюмовки ДНР. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».

На южнодонецком направлении отражена атака штурмовой группы теробороны в районе Приютного Запорожской области, нанесено поражение живой силе и технике бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ севернее Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области. В районе Работино нанесено поражение живой силе бригады ВСУ. Уничтожено до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На херсонском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники бригады морской пехоты в районах Ивановки и Змиевки Херсонской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, а также пять автомобилей.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 254 вертолета, 9095 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 539 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 507 единиц специальной военной автомобильной техники.

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